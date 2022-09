Kritik: DR vildleder i historier om arbejdsmiljø og nedgørelse af kvindelige præster

I de seneste uger har DR i en række artikler og indslag sat fokus på arbejdsmiljøet i folkekirken. Og det er bestemt relevant at afdække udfordringerne, men “vi har også brug for journalister, der forstår den branche, de afdækker”, og “desværre er DR's dækning præget af misforståelser og decideret elendig journalistik”, lyder det fra Mikael Arendt Laursen, der er generalsekretær for KLF, Kirke og Medier.

Kritikken kommer mere specifikt efter DR's historier om kvindelige præster i folkekirken, der er blevet nedgjort på arbejdet. De sættes i forbindelse med den undtagelsesbestemmelse for ligebehandlingsloven, der gør det muligt at fravælge en kvindelig ansøger til en præstestilling i folkekirken. En bestemmelse, som biskopperne og kirkeministeren tidligere på ugen meldte sig klar til at afskaffe.