Kun få kendte til anklager: Viden om domkirke-overgreb blev holdt i lukket kreds

Blev anklager om seksuelle overgreb på en mindreårig dreng begået af en central medarbejder i Københavns Domkirke forsøgt dysset ned?

Det spørgsmål rejser sig, efter det er kommet frem, at man i hvert fald i domkirkens top tilbage i 2014 blev bekendt med, at en medarbejder angiveligt skulle have krænket en 12-årig dreng i en periode på to år. Flere daværende medlemmer af menighedsrådet fortæller nemlig til Kristeligt Dagblad, at de ikke kendte til mistanken om overgrebene eller politisagen, før de i weekenden kunne læse om det i medierne.