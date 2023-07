Præstestuderende klagede over krænkelse, men måtte ikke vide, om ledelsen troede på hende. Så kaldte provst sagen for ”sladder” over for præster

Provsten i Søndre Provsti i Aarhus sendte en orienterende mail til 27 præster, fordi deres nye kollega havde været involveret i en krænkelsessag over for en studerende på pastoralseminariet. Nu stiller den kvindelige klagers bisidder spørgsmål til forløbet, som den studerende ikke selv har kunnet få indsigt i