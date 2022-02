Kvinder i Pless-sag efterlyser afgørelse: Det er sindssygt utilfredsstillende

Til marts har sognepræst Flemming Pless været sendt på orlov i et år, og nu vil kvinderne, der i sin tid klagede over ham, gerne have en forklaring på, hvorfor sagen trækker ud. Ekspert kritiserer Kirkeministeriet for at være sandet til