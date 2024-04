Kvinder trues og afpresses ved islamisk skilsmisse. Forskere opfordrer nu til en lovstramning

Kvinder i visse muslimske miljøer bliver i dag udsat for pengeafpresninger, hvis de forsøger at gå fra deres mand.

Det er veldokumenteret, og flere gange har danske politikere forsøgt at sætte en stopper for det. Uden held.

Nu kommer to forskere med en række anbefalinger til, hvordan det kan gøres, og til B.T. fortæller en af dem, Jesper Petersen, som forsker i sharialov ved Stavanger Universitet.

Omfanget af problemet er ukendt, men han har i årevis forsket i islamiske ægteskaber i Danmark og i løbet af den tid samlet alt 552 eksempler på islamiske skilsmissekontrakter. Ifølge Jesper Petersen er det nødvendigt at stramme lovgivningen.

Hvor opstår problemet?

“Problemet opstår i nogle muslimske miljøer, hvor det islamiske ægteskab har større betydning end et civilt ægteskab. Nogle muslimske ægtepar er endda kun gift islamisk. Islamiske ægteskaber har ingen gyldighed under dansk lov, og ofte vil det være sådan, at mænd skal give samtykke til skilsmisse. Hvis han ikke vil det, så sidder kvinden fast i det islamiske ægteskab.”

Hvad oplever kvinderne i de miljøer, når de forsøger at blive skilt?

“Manden kan helt afvise skilsmissen bare for at straffe kvinden. Der er også eksempler på, at mænd har stillet krav om, at kvinder skal betale penge, afstå ejendom eller forældremyndigheden over deres fælles børn, hvis han skal give samtykke til islamisk skilsmisse. Det er eksempelvis ikke ualmindeligt i konfliktsager, at mænd kræver, at deres ekskone skal forblive single, indtil hendes børn er voksne.”

Hvilken rolle spiller de muslimske institutioner og imamer?

“Nikah [islamisk ægteskab] indgås mellem manden og kvinden, og imamer kan formelt ikke ophæve det islamiske ægteskab. Det er manden i ægteskabet, som har magten til det. Når nogle imamer alligevel prøver at posere som islamiske dommere og hjælpe kvinderne med at blive skilt, så bliver de typisk truet til at blande sig udenom. En imam er eksempelvis blevet truet med en pistol, da han forsøgte at hjælpe en kvinde, som ville skilles.”

Hvad kan de danske myndigheder gøre for at hjælpe kvinderne – og hvad gør de?

“Der er masser af ting, vi kan gøre ved problemerne, men vi begynder med straffeloven, og så kommer vi med flere anbefalinger til september. Nogle myndigheder har indtil nu været afvisende snarere end lyttende, når vi har peget på problemet. Men vi kan altså dokumentere det sort på hvidt.”

Hvad bør man gøre for at forhindre, at mænd udsætter kvinder i muslimske miljøer for afpresning?

“I 2021 forsøgte Mattias Tesfaye (S) [daværende udlændinge- og integrationsminister] at løse problemet med en ny lovgivning. Men loven fungerer ikke i praksis, fordi den tvang, som loven beskriver, ikke svarer til den tvang, kvinderne udsættes for. Siden lovændringen har der heller ikke været nogen domme, og det viser jo, at det ikke har virket. Niels Valdemar Vinding [lektor ved Københavns Universitet] og jeg anbefaler, at man laver en mindre justering af loven, sådan at lovgivningen fra 2021 kommer til at fungere efter hensigten. Mænd skal blandt andet kunne straffes, hvis de fastholder kvinder i islamiske ægteskaber ved for eksempel pengemæssig afpresning. Desuden anbefaler vi et forbud imod islamisk polygami, hvor en mand gifter sig med flere kvinder.”

Hvordan kan du være sikker på, at et forbud mod polygami løser problemet?

“Som det er nu, kan en muslimsk mand gifte sig islamisk med alle de hustruer, han vil, men hvis islamisk polygami ulovliggøres betyder det jo, at han ikke selv kan indgå i et nyt ægteskab, før han har givet samtykke til islamisk skilsmisse med sin tidligere kone. Desuden vil det ikke være svært for politiet at løfte bevisbyrden, hvis en mand har flere hustruer. Så et forbud vil løse en del af problemet.”