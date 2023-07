Læserne har kåret Danmarks smukkeste kirke. Se den og de seks andre finalister her

1. Gammel Sogn Kirke

Bortset fra den gamle skole ligger kirken mutters alene, kun omgivet af mark og vand og med solen og den vestjyske blæst som eneste selskab Foto: Jens Bach

Den helt store vinder, og altså Danmarks smukkeste kirke, skal findes ved Ringkøbing Fjord. Mellem hybenroser og hav finder man Gammel Sogn Kirke – en lille landsbykirke med hvidkalket tårn, der blev bygget i slutningen af 1100-tallet, og som nu står mutters alene i landskabet.

På billeder ligner den måske mange andre danske middelalderkirker, men Kristeligt Dagblad har besøgt den for at få dens helt særlige historie. Læs om Gammel Sogn Kirke her.

2. Grundtvigs Kirke

Der er næsten ingen udsmykning i kirken. Søjlerne og murstenene får lov at fylde. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix.

På en flot andenplads har læserne placeret Grundtvigs Kirke i Bispebjerg i København. Seks millioner slebne mursten giver kirken den unikke gule farve og skønhed – et valg af byggematerialer, som var lige lovlig vovet for samtiden, da den blev bygget af arkitekt P.V. Jensen-Klint i årene 1921-1940. De gule mursten fik dog lov at blive, og i dag får de solens lys til at falde varmt og smukt ind i kirkerummet. Læs mere om Grundtvigs Kirke her.

3. Ribe Domkirke

Tilstrømningen af turister voksede fra 2014, efter at domkirken fik tildelt flere stjerner som attraktion af den anerkendte Michelin Guide. Foto: John Randeris

På snoede og brostensbelagte gader i Ribes indre finder man Ribe Domkirke. Danmarks tredje smukkeste kirke har hele tre tårne, og i toppen af et af dem, efter 248 trin, belønnes man med en fantastisk udsigt over den historiske by.

Ribe Domkirke har en lang og fascinerende historie, som har efterladt spor i murværket. For eksempel kan man på søjlen under prædikestolen finde et mærke, der angiver, hvor højt vandet stod, da stormfloden trængte ind i kirken i 1634.

4. Højerup Gamle Kirke

Højerup Gamle Kirke lå oprindelig i god afstand fra Stevns Klint. Men havet har ædt sig ind på den, og en del af kirkegården er styrtet ned. Foto: Eva Rosenqvist/Biofoto/Ritzau Scanpix

Omkring 30 meter over havoverfladen og på kanten af kalkgrunden ved Stevns Klint ligger Højerup Gamle Kirke. Mange besøger kirken på grund af denne dramatiske placering, der får det til at se ud som om, kirken er ved at styrte i havet.

Den lever da også sit liv i balance mellem fastlandet og havets ubønhørlige angreb – for eksempel ligger alteret knust mod stranden langt nede under kirken. Læse mere om Højerup Gamle Kirke her.

5. Nylars Kirke

Nylars Kirke er fra midten af 1100-tallet og blev oprindeligt opført som et forsvarsværk. Foto: Kjeld Olesen/Biofoto/Ritzau Scanpix.

Femtepladsen har læserne tildelt Nylars Kirke på Bornholm. Det er "svært med de der tillægsord", siger Jens Georg Hansen, kasserer i kirkens menighedsråd, som ikke selv nødvendigvis vil kalde kirken smuk. I stedet kalder han den harmonisk.

Og om formiddagen under gudstjenesten, når solen skinner ind gennem vinduet mod syd, skulle det give et fantastisk lys i kirken. Læs mere her.

6. Hørsholm Kirke

Hørsholm Kirke blev bygget i 1820-1824 som sognekirke og afløser for kapellet i Hirschholm Slot. Foto: Torben Christensen/Ritzau Scanpix.

Midt i søen og det smukke grønne landskab lyser den hvide Hørsholm Kirke op. Kirken nord for København er endt som nummer seks på listen over de syv smukkeste kirker i Danmark.

Med sin placering i Hørsholm Slotshave er den blevet en favorit, der tiltrækker mange flere dåb og vielser, end indbyggertallet i Hørsholm Sogn ellers ville indikere – i kirken bliver der for eksempel døbt dobbelt så mange mange børn, som der fødes i sognet. Læs mere om kirken her.

7. Trekroner Kirke

Set oppefra ligner kirken et anatomisk hjerte. Foto: Leif Tuxen

På syvendepladsen finder man en kirke, som måske ikke ved første øjekast ligner en af Danmarks smukkeste kirker. Men kirken byder på et overraskende lyst og moderne indre. Inde i kirken finder man nemlig ting som et kirke- og fællesrum, der går i ét, samt en prædikestol i let og lyst træ, hvis form er inspireret af den nyligt opdagede scutoidform, som er den form, celler antager, når de danner hud. Tag et kig ind i kirken her.