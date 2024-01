Leder af megakirke anklaget for at voldtage og torturere medlemmer

T.B. Joshua, der indtil sin død i 2021 var leder af en megakirke i Nigeria, har i mere end 20 år udsat medlemmer af kirken for fysisk og psykisk misbrug.

Det fortæller mere end 25 tidligere medlemmer af kirken til BBC.

Anklagerne mod lederen lyder på, at han har udsat medlemmer — herunder også børn — for fysisk vold ved blandt andet at lænke dem fast og piske dem med hestepiske eller elektriske kabler. Derudover fortæller flere kvinder, at de er blevet voldtaget gentagne gange over flere år af lederen, og at de er blevet tvunget til at få en abort, hvis de blev gravide som følge af voldtægten.

En af kvinderne er britiske Rae, der i 2002 som 21-årig blev rekrutteret til kirken. Hun fortæller, at hun gennem 12 år blev seksuelt misbrugt af T.B. Joshua, at hun i to år blev holdt i isolation, og at hun i løbet af de 12 år flere gange forsøgte at begå selvmord.

"Vi troede alle, vi var i himlen, men vi var i helvede, og i helvede sker der forfærdelige ting," siger hun til BBC.

En anden kvinde fortæller til BBC, at hun blev voldtaget gentagne gange igennem fem år, og at hun i den forbindelse blev tvunget til at få fem aborter. Hun fortæller også, at aborterne var tvivlsomt udført.

T.B. Joshua var en succesfuld prædikant med en stor global følgerskare. Han var leder af den internationale kirke The Synagogue Church of All Nations, der har sit hovedsæde i Nigeria med afdelinger flere steder i verden. Kirken har blandt andet en international TV-kanal kaldet Emmanuel TV og flere millioner følgere på sociale medier.

Gennem 1990’erne og 2000’erne rejste flere tusinde mennesker fra hele verden til Nigeria for at se T.B. Joshua udføre sine såkaldte helbredende bønner. Mindst 150 mennesker boede som "disciple" i kirkens område i Lagos, som er den største by i Nigeria.

Ved sin død i 2021 blev T.B. Joshua hyldet for at være en af de mest indflydelsesrige præster i afrikansk historie, og flere politikere og kendte mennesker har været en del af hans følgere. I et interview med den tidligere præsident i Sydafrika Nelson Mandelas datter fra 2013 kan man blandt andet se et portræt af T.B. Joshua på Nelson Mandelas skrivebord.

Det er ikke første gang, at kirken er blevet udsat for kritik.

I 2011 blev T.B. Joshua kritiseret for at presse dødssyge mennesker til at droppe livsvigtig medicin gennem sine helbredende bønner. Kirken hævdede blandt andet, at lederens bønner kunne kurere aids og kræft.

Også i 2014 fik kirken kritik, da en seks etager høj bygning faldt sammen i det område i Lagos, hvor kirken hørte til. Bygningen var et pensionat for internationale besøgende, og mindst 116 mennesker døde. T.B. Joshua blev i den forbindelse anklaget for at forhindre beredskabet i at bistå redningsarbejdet.

BBC har forelagt kirken kritikken, men de er ikke vendt tilbage.