Lovforslag om menighedsråds trange økonomi vil næppe redde middelalderkirkerne

Som ensomme, sporadiske snefnug er de spredt ud over landkortet. De små hvidkalkede arkitektoniske perler, der i landsbyerne ofte er indrammet af en kirkegård og et stengærde, har oplevet årstidernes skiften tusindvis af gange.

De i alt 1713 middelalderkirker eller landsbykirker udgør 73 procent af de dansker kirker, og de betragtes som fælles kulturarv. Mens troen er gratis, er regningen for vedligehold det dog ikke. Udgifter til istandsættelser af middelalderkirker er høje, og flere menighedsråd, der ifølge lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, har ansvaret for vedligehold af kirkerne, har i årevis måtte løfte opgaven med stadig færre hænder og ringere økonomi.

Det skal et lovforslag, der blev førstebehandlet den 9. februar i Folketinget - og som nu er henvist til kirkeudvalget - forsøge at ændre på. ”Et eller flere menighedsråd og provstiudvalg kan indgå aftale om samarbejde om løsning af opgaver vedrørende følgende: Fælles administration, herunder personregistrering og regnskabsopgaver (…) bygningsvedligeholdelse og drift”, står der blandt i andet i lovforslaget. Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. maj 2023.

Ifølge Jacob Øllgaard-Nicolajsen, chefkonsulent i Kirkeministeriet, vil det give god mening, hvis menighedsråd i højere grad kunne samarbejde om økonomien:

"Flere menighedsråd i et provsti sparer typisk op til vedligeholdsprojekter i egne kirker. Det ville være mere hensigtsmæssigt at benytte midlerne et eller to steder per år. Og året efter kunne andre menighedsråd i provstiet stå for tur; en form andelstanke. Det er bare ikke tilfældet,” siger han.

Søren Abildgaard, formand for Landsforeningen af Menighedsråd, støtter forslaget, da han mener, at det "giver mulighed for en langt bedre likviditetsstyring. Sådan som det har kørt hidtil har været dybt uhensigtsmæssigt".

Men det vil ikke løse de tunge udfordringer, som de små sogne med middelalderkirkerne bakser med, mener han.

"Det her forslag er i sig selv næppe noget, der kan løse de udfordringer, som middelalderkirkerne giver. Forslaget kan være med til løse en del af den arbejdsmæssige belastning, som menighedsrådene står med. Men det ændrer ikke på økonomien, der er til rådighed for det enkelte provsti. Det giver ganske vist mulighed for at samarbejde på tværs af menighedsråd, men til syvende og sidst vil det jo være et økonomisk nulsumsspil," konstaterer Søren Abildgaard.

Kristeligt Dagblad har efterlyst et interview med kirkeminister Louise Schack Elholm (V) for at spørge hende, hvad hun tænker, der skal ske med finansieringen middelalderkirkerne i fremtiden. Hun ønsker ikke at medvirke. Avisen har i stedet modtaget et svar på mail. Hun skriver:

"Jeg er meget opmærksom på den udfordring, som det er for nogle menighedsråd at løfte det vigtige ansvar for middelalderkirkerne, og jeg har i flere sammenhænge gjort klart, at jeg er meget åben over for forslag fra folkekirken til at imødegå udfordringerne. For mig er det vigtigt, at menighedsrådene har de bedst mulige rammer for at passe på vores smukke kirker.”

Kirkeministeriet kender ikke omfanget

Selvom kirkeministeren angiveligt er "meget opmærksom" på udfordringen, så er ministeriet, hun står i spidsen for, ikke særlig opmærksom på, hvor stort problemet med vedligehold og istandsættelse af middelalderkirker egentlig er.

Et notat fra 2017 udarbejdet af Kirkeministeriet på baggrund af en vurdering fra konsulentfirmaet Bark giver et skøn på, hvad det kræver at holde kirkebygninger ”tætte og tørre”.

Bark nåede dengang frem til, at det ville koste 773 millioner kroner at vedligeholde tag og fag på alle landets kirker hvert år. Vedligehold af tag og fag på landsbykirker isoleret set ville koste 450 millioner kroner om året. Det svarer til, at der hvert år er vedligeholdsudgifter for 263.000 kroner hos hver middelalderkirke. Af notatet fremgår det også, at ”der er taget udgangspunkt i en acceptabel minimumsstandard for vedligeholdelse af kirkebygningerne”.

Rapporten blev lavet, fordi Folketinget pålagde regeringen, Lars Løkke Rasmussen II, at den inden udgangen af 2016 blandt andet skulle beregne størrelsen af et ikke øremærket bloktilskud, der kunne udligne folkekirkens opgaver og sikre bevarelsen af den fælles kulturarv i form af eksempelvis middelalderkirker. Beslutningsforslaget blev fremsat den 31. marts 2016 af blandt andre Mette Bock (LA). Året efter var hun selv i regeringen som kirkeminister. Efter rapporten så dagens lys, er der som bekendt ikke sket meget på den front.

Og ifølge Kirkeministeriet findes der ingen nyere tal. Man ved rent ud sagt ikke, hvor mange penge, der hvert år bruges på at vedligeholde middelalderkirkerne, oplyser ministeriet til avisen. Det skyldes, at menighedsrådene laver deres regnskaber vidt forskelligt, og at udgifterne forbundet med istandsættelser kan ligge under forskellige poster i deres regnskaber; hvilket der juridisk set ikke er noget i vejen for.

Der mangler nuancer i debatten

Asger Wilhelm Gewecke, tidligere stiftskontorchef hos Fyens Stift gennem 25 år, har nærstuderet mange kirkeregnskaber i sin karriere. På foranledning af Kristeligt Dagblad har han set på både udligningstilskuddene fra Fællesfonden samt årsregnskaberne for 2021, som avisen har fået fra Kirkeministeriet.

Når han stiller skarpt på tre provstier i pengeproblemer, bekræfter det idéen om, at menighedsråd sparer op i trange tider, og at økonomien styres på vidt forskellig vis. Det første provsti, han kommenterer på, er Morsø, hvorfra der i dagens avis også lyder et opråb.

”Der er virkelig ikke meget at rutte med i Morsø Provsti. Det har lykkedes dem at nedbringe gælden med nogle millioner kroner, men deres opsparing til anlæg – det vil sige midler til vedligehold og istandsættelser af kirkebygninger – var nærmest ikkeeksisterende i slutningen af 2021. Ser man derimod på Lolland, sker der noget besynderligt,” fortæller han uddyber:

”For her anvender de to provstier vidt forskellige tilgange. Mens Lolland Østre Provsti låner penge og nedbringer en smule gæld, så sparer Lolland Vestre Provsti voldsomt op og har i slutningen af 2021 over 18,5 millioner kroner stående – alene til opsparing til anlægsfinansiering.”

Asger Wilhelm Gewecke forklarer, at han i en årrække har bemærket en tendens, der indikerer, at flere provstiudvalg vælger at sognene skal spare op, og at de i princippet lader udligningsmidlerne glide direkte ind på opsparingen. Det undrer han sig over.

”Jeg kan ikke forklare det. Hvis der spares op ude i menighedsrådene, så er det en beslutning, der er truffet i provstiudvalget. Derfor kan menighedsrådene sagtens føle, at de ikke har nogle penge, fordi de jo ikke må bruge dem, selvom de har dem - som i tilfældet med Lolland Vestre Provsti, der har flere millioner stående på bogen.”

Asger Wilhelm Gewecke mener derfor, at der mangler nuancer i debatten om middelalderkirker, end at de ligningssvage provstier ingen penge har. Samtidig bekræfter hans gennemgang af regnskaberne, at visse menighedsråd i pengeproblemer sparer op i stedet for at låne - og at der føres regnskab på vidt forskellige måder.

Søren Abildgaard kan ”ikke genkende billedet eller bekræfte” tendensen, som Asger Wilhelm Gewecke antyder. Han medgiver dog, at der kan være betydelige opsparede midler i kirkekasserne:

”Men”, forklarer Søren Abildgaard, ”når menighedsråd sparer op, så er de jo heller ikke til rådighed for de kirkelige aktiviteter, så på den måde kan der jo reelt set ske en økonomisk udsultning i de menighedsråd, der har store vedligeholdelsesopgaver,” siger han og uddyber:

”Menighedsråd, som på papiret har penge på bogen, har dem formentlig, fordi de inden for en årrække skal finansiere en større vedligeholdelsesopgave eller et større anlægsprojekt eller bruges til konkrete projekter i sognet. Så på den måde kan det jo give god mening at spare op.”

Lene M. Krabbesmark, stiftskontorchef i Lolland-Falsters Stift fortæller, at hun ikke er bekendt med, at der skulle være penge nok i Lolland Vestre Provsti. Og det er generelt set ikke dén virkelighed, hun møder, når hun er rundt på Lolland.