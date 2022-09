Magasin: Hvor rummelig skal folkekirken være?

En lov om præsters køn har i denne uge været genstand for debat. Den danner også afsæt for søndagens udgave af Kristeligt Dagblads Magasin

søndag den 4. september 2022.

Er det mere rigtigt, at en mand er præst end en kvinde? Det mener den del af folkekirken, der læser Bibelen mest bogstaveligt. Og som reglerne er nu, har menighedsråd lov til at kassere en kvinde fra bunken af ansøgere, når de skal ansætte en ny præst. Fordi hun er kvinde.

Men det sender et forkert signal, at kvinder kan fravælges blot med henvisning til deres køn. Sådan lød det tidligere på ugen, da landets biskopper meldte ud, at de er klar til at afskaffe den paragraf, der gør det muligt. Det hører dog til historien, at det selv efter sådan en afskaffelse stadig vil være muligt at fravælge kvindelige præster, såfremt argumentationen beror på teologi i stedet for køn.

Debatten rejser en række spørgsmål. Hvor rummelig skal folkekirken være? Hvad er det, tilhængerne af paragraffen frygter? Og hvordan har præsterollen forandret sig, siden de første kvinder blev præster for 75 år siden?

Det søger ugens udgave af Kristeligt Dagblads Magasin svar på. Magasinet samler hver søndag de bedste artikler fra net- og printavisen om tidens store samtaleemner. I denne uge altså om kvinder i kirken.

