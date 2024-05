Mange mennesker vil have Jesus til at følge dem i stedet for omvendt

Mange mennesker længes efter fred i sindet, men søger den alle mulige andre steder end i kristendommen. Eller de nægter at høre, hvad Jesus siger, fordi de vil have ham til at følge deres vilje i stedet for omvendt. Det siger Jackiline Hansen, afrikansk-dansk frikirkepræst