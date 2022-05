Massivt svigt i stor amerikansk kirkes behandling af sexkrænkelser

Southern Baptist Convention, der er det største kirkesamfund i USA, har et større problem med håndteringen af sexkrænkelser, end nogen havde forudset. I weekenden udkom en rapport, der chokerede folk i og uden for kirken

Ledelsen af USA’s største protestantiske kirkesamfund, Southern Baptist Convention (SBC), så passivt til, at sexkrænkere fortsatte i deres embeder. Den bagvaskede ofre og whistleblowere, og man forsøgte i flere år aktivt at bekæmpe forsøg på reformer. Det er de grelle fakta, der i weekenden kom frem i en uvildig undersøgelse af kirkesamfundets håndtering af sager om seksuelle krænkelser siden år 2000.

Problemer med krænkelser i SBC var velkendte, men rapporten peger på et større problem, end nogen havde forudset. Den tidligere formand for kirkesamfundets etik- og religionsfrihedskommission Russell Moore, kalder rapporten for kirkesamfundets “apokalypse”. Han var en af dem, der ikke havde forventet at blive overrasket over rapportens fund, fordi mange skandaler allerede var fremme i lyset.