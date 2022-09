Pårørende oplever, at medicinering og smertebehandling udfordrer afskeden med den døende. Men i den svære virkelighed kan man ikke bare prioritere den sidste samtale over smertebehandling, siger præster

Som tidligere hospitals-imam burde Naveed Baig ikke være overrasket over, at medicinering kan stille både pårørende og den døende patient i et dilemma.

Men da Naveed Baig selv måtte sige farvel til sin kræftsyge mor, kom han til at reflektere over balancen i, at hospitalet på den ene side skal fokusere på at lindre smerte, men på den anden side også skal sørge for at give patienten mulighed for at tage afsked.