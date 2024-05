For meget ”bøsseri” blandt præster: Pave Frans anklages for at have udtalt sig homofobisk

Der er for meget ”bøsseri” blandt de unge mænd, som uddanner sig til præster i den katolske kirke.

Sådan skulle Pave Frans angiveligt have udtalt sig på et lukket møde den 20. maj for katolske biskopper og præster i Italien. Det skriver flere italienske medier, herunder avisen La Repubblica.

Ifølge unavngivne kilder, som var til stede på mødet, skulle paven under en diskussion om, hvorvidt det skal være tilladt for homoseksuelle mænd at uddanne sig til præster, have sagt, at der er for meget ”frociaggine” [italiensk skældsord for homoseksualitet] på nogle af de katolske præsteuddannelser.

En række kilder fra mødet påpeger ifølge avisen Corriere della Sera, at det er uvist, om den argentinske pave var bevidst om, hvor stødende betegnelsen faktisk er. Én kilde mener, at det sandsynligvis var sagt i sjov. Hverken paven eller Vatikanet har kommenteret sagen, som er blevet omtalt i flere internationale medier som for eksempel BBC og The Times.

Ifølge Sky News' korrespondent Adam Parsons er Pave Frans udtalelse utvivlsomt ”ekstremt” nedladende over for homoseksuelle og samtidig pinlig for Vatikanet.

Paven har ellers lagt en mere forsonende linje end sine forgængere, når det drejer sig om spørgsmål vedrørende rettigheder til lgbt-personer, siden hans pontifikat begyndte i 2013. Dengang svarede Pave Frans således, da han blev stillet et spørgsmål om homoseksualitet:

”Hvis en person er homoseksuel, og han søger Gud og har velvilje, hvem er jeg så til at dømme?”.

I 2023 meldte han ud, at homoseksuelle par fremover skal kunne modtage velsignelser af katolske præster, og at lgbt-personer må døbes og være gudfædre. Samme år understregede han desuden, at homoseksualitet ikke er ”en forbrydelse”.

Spørgsmålet om homoseksuelle præster blev diskuteret blandt katolske biskopper i november, og her mente flere af dem, at det skal være tilladt for homoseksuelle mænd at uddanne sig til præster – så længe de lever i cølibat. Et forslag, som blev afvist af Pave Frans. Det skriver The Independent.

I et dokument fra 2005 fra Vatikanet fremgår det, at præster, som har ikke har praktiseret ”homoseksuelle tendenser” i tre år, godt kan fungere som præster i den katolske kirke. Det skriver Reuters.