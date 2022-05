Menighedsråd melder kirkeansat til politiet i overgrebssag: Nu skal vi finde ud af, hvad der er op og ned i sagen

Menighedsrådet ved Vor Frue Kirke har torsdag meldt den medarbejder til politiet, som også for otte år siden var under anklage for seksuelle overgreb, men dengang undgik en sigtelse. Samtidig indledes en personalesag

Sagen om en medarbejder ved Vor Frue Kirke i København, der er under mistanke for seksuelle overgreb og krænkelser, førte onsdag aften til, at menighedsrådet traf beslutning om for det første at melde medarbejderen til politiet, for det andet indlede en personalesag imod ham og for det tredje intensivere sit arbejde med en handleplan mod seksuel chikane. Selve politianmeldelsen blev indgivet torsdag morgen, oplyser Hanne Sundin, næstformand og pressetalsmand for menighedsrådet.

"De oplysninger, som på det seneste er blevet fremlagt i Berlingske, tyder på, at det er en meget mere omfattende sag, end nogen af os hidtil har troet. På den baggrund har vi besluttet, at vi indleder en personalesag og har meldt medarbejderen til politiet. Samtidig vil vi sørge for at være i fortløbende dialog med det øvrige personale om sagen," siger hun.