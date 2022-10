Flere amerikanske delstater har lovliggjort kompostering som begravelsesmetode. Det er uværdigt at behandle afdøde som æggeskaller og grøntsagsrester, siger katolikker

Mange danskere ved, hvordan en kompostbunke fungerer. I et hjørne af haven ligger en bunke grene og kviste blandet sammen med andet haveaffald og køkkenrester. Langsomt bliver affaldet nedbrudt, og efter noget tid kan man bruge det som gødning.

For mange er det et trivielt hverdagsritual at kompostere sine grøntsagsrester, kasserede potteplanter og andet organisk materiale, men i flere amerikanske delstater er kompostering nu en mulighed som begravelsesmetode.