Minister kaldt i samråd: Ordførere vil have styr på Kirkeministeriet

Birgitte Bergman, kirkeordfører i Det Konservative Folkeparti, har kaldt kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) i samråd på baggrund af statsrevisorernes beretning mandag. Heri blev det konkluderet, at Kirkeministeriets forvaltning af trossamfundsregistret har været utilstrækkeligt. Registret blev indført i 2018 og havde blandt andet til formål at skabe klarhed om vedtægter og økonomi for trossamfund uden for folkekirken.

"Det er dybt problematisk, især med hensyn til de manglende årsregnskaber. Det bekymrer mig. Jeg har indkaldt ministeren i samråd, fordi Kirkeministeriet bliver nødt til at have styr på, hvor pengestrømmene til trossamfundene kommer fra," siger Birgitte Bergman (K).