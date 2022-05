Missionspræst: Jeg er blevet kaldt både kættersk og sværmerisk

Hvad er det vigtigste, der er sket i dit liv de seneste år?

At jeg i en periode på næsten to år, fra september 2017 til juli 2019, var seniorvoluntør på det kristne center Tao Fong Shan i Hong Kong sammen med min hustru. På det personlige plan betød det meget, at vi kunne tage af sted sammen på en fælles opgave og dele den form for kommunitetsliv, der prægede stedet – med tre daglige tidebønner. Fagligt var det også spændende at få lov til at fungere som præst på centret og forsøge at optimere det åndelig liv på stedet ved blandt andet at arbejde med at omsætte Christfulness til den lokale kontekst, som jo er præget af kinesisk kultur.