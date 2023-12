Modtager af Kristeligt Dagblads Pris 2023: Hun er 89 og har flere salmer i salmebogen end H.C. Andersen og Jakob Knudsen – tilsammen

Det kan godt være, at Helligånden forbindes med inspiration, men derfor kan man jo godt hjælpe den på vej. Netop det blev en af Danmarks fineste nulevende salmedigtere, forfatteren og teologen Lisbeth Smedegaard Andersen, takket for af Kristeligt Dagblads bestyrelsesformand, Mogens Madsen, da hun mandag aften modtog Kristeligt Dagblads Pris for 2023, en statuette af kunstneren Peter Brandes og 25.000 kroner. Her følger hele Mogens Madsens tale til Lisbeth Smedegaard Andersen