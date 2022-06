Morgensamling: Er en pinsekirke en sekt? Middag skaber debat på twitter

Morgensamling lægger ud med et hurtigt dyk ned i dansk politik. For kun et par timer siden annoncerede Kristian Thulesen Dahl, at han ikke vil stille op for Dansk Folkeparti ved næste valg. Det sker på grund af interne stridigheder i partiet:



"Der har været så meget i de seneste år, og jeg håbede, at det sluttede, da jeg gik af som formand i januar. Men det slutter ikke. Det er blevet ved," siger han til Radio4.



Om han i stedet vil stille op for et andet parti eller vil indgå i et samarbejde med Inger Støjberg, vil han ifølge Radio4 endnu ikke lægge sig fast på.



Forskning får mere kritik, hvis den er "politisk ukorrekt"



Forskere, der studerer ting som indvandring og køn, er før blevet beskyldt for at ofre videnskabelig objektivitet for ideologiske hensyn. For eksempel har Henrik Dahl (LA) og Morten Messerschmidt (DF) beskyldt den type forskning for at "blive spændt for en politisk vogn" .



Nu konkluderer et nyt norsk studie, at der faktisk er noget om snakken. Studier med "upopulære konklusioner" møder mere modstand hos forskerkollegaer end studier, hvor resultaterne kan opfattes som "politisk korrekte", lyder det.



"Det kan i værste fald betyde, at vigtige forskningsprojekter aldrig bliver udført – og at upopulære, men væsentlige resultater ender i skrivebordsskuffen," kan man læse i Weekendavisen.



Ukraine *lidt* tættere på EU-medlemskab



Noget, der snart kan ske at komme op af skrivebordsskuffen, er Ukraines kandidatur til EU. Torsdag fik den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj besøg af både den franske præsident, Emmanuel Macron, den italienske premierminister, Mario Draghi, og den tyske forbundskansler, Olaf Scholz. Under besøget sagde Macron, at de alle støtter Ukraines ønske om kandidatstatus til et EU-medlemskab.

Foto: Ludovic Marin/AFP/Ritzau Scanpix

Danmark bør også støtte det - det vil regeringen i hvert fald gøre, såfremt EU-Kommissionen i dag når frem til, at det er en farbar vej at gå, fortalte udenrigsminister Jeppe Kofod (S) torsdag efter Macrons pressemøde.



Og efter alle de positive udmeldinger er der senere i dag stor sandsynlighed for, at EU-Kommissionen officielt vil anbefale kandidaturet - på trods af landets mange problemer med blandt andet korruption. Og det vil "stille Europa i et dybt geopolitisk og moralsk dilemma", lyder det i Dagbladet Information.

Russisk kirkeleder rammes af sanktioner



Morgensamling dvæler lidt ved Ukraine. Tidligere i år advarede pave Frans angiveligt lederen af den russisk-ortodokse kirke, patriark Kirill af Moskva, om "ikke at forvandle sig til Putins alterdreng." Hvad patriark Kirill svarede til dét råd, vides ikke, men Storbritannien mener i hvert fald ikke, at han har fulgt det, for landet har netop sanktioneret patriarken på grund af hans "fremtrædende støtte" til Ruslands invasion af Ukraine.



"I dag går vi efter dem, som har bidraget til og muliggjort præsident Putins krig (...) Vi kommer ikke til til at blive trætte af at forsvare frihed og demokrati, og vi vil opretholde presset mod Putin," sagde den britiske udenrigsminister, Liz Truss, torsdag.



Skal Færøerne have ny abortlov?



Færøerne har en af de mest restriktive abortlovgivninger i Europa. Den færøske socialminister Sólvit E. Nolsø vil ikke lempe loven lige nu, men han åbner forsigtigt for, at man måske skulle begynde at diskutere den. Den er nemlig oprindeligt dansk og er ikke blevet ændret siden 1956.



"Man kunne starte diskussionen om en ny færøsk lov, som bliver baseret på, hvad vi som folk og land har af meninger. Den gamle lov er dansk, og den er umoderne," lyder det fra socialministeren på P1.

Som det er nu, kan man kun få en abort på Færøerne, hvis graviditeten er et resultat af en voldtægt eller incest, hvis kvindens liv er i fare, hvis kvinden ikke kan tage vare på barnet eller hvis fosteret lider af alvorlige eller uhelbredelige sygdomme.



Kristeligt Dagblad har tidligere besøgt Færøerne og talt med lokale om abortspørgsmålet.



Udsigt til abortafgørelse får amerikanere til at se rødt



Abort er - stadig - også på dagsordenen i USA, hvor landets højesteret senere på måneden skal behandle emnet. Højesteretsdommerne skal tage stilling til, hvorvidt afgørelsen “Roe mod Wade” fra 1973, der sikrer alle amerikanske kvinder adgang til abort frem til godt 20. uge, skal ændres - eller simpelthen sløjfes, så det bliver op til de enkelte delstater at sætte deres egne rammer for abort.



Den kommende afgørelse må mildest talt sige at vække store følelser hos amerikanerne, og i dagens Kristeligt Dagblad kan man læse, hvordan det har resulteret i hærværk og attentatforsøg.

Senest tog en mand hen til en højesteretsdommers bopæl for, med egne ord, at dræbe ham. Manden ombestemte sig dog og meldte sig selv til politiet i stedet.

Er Hillsong en kult? Middag starter debat på twitter



Blandt danskere på Twitter er det ikke abort, men frikirker, der får opmærksomhed. Siden i går har "hillsong" og "frikirkenet" trendet, hvilket betyder, at de to ord er blevet brugt flittigt i samtaler på det sociale medie. Det skyldes måske et nyhedsbrev fra mediet Frihedsbrevet, hvori chefredaktør Mads Brügger har vedlagt fotos fra en middag, hvor den canadiske psykologiprofessor Jordan B. Peterson mødtes med blandt andre skuespiller Casper Christensen, udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S), Alex Vanopslagh (LA) og Lea Korsgaard, chefredaktør for Zetland. Middagen var arrangeret af FriKirkeNet.



Et billede fra nyhedsbrevet - og altså middagen - blev senere delt af en privatperson på twitter med teksten:



"Syret at se Alex Vanopslagh , Kaare Dybvad og Lea Korsgaard, Casper Christensen og Bjørn Lomborg sidde til fin middag med Jordan Peterson, inviteret af den kristne pinsekirke Hillsong (pinsekirkekult, kalder Mads Brügger den i Frihedsbrevet). Man ku’ have håbet, det var satire."



I opslagets kommentarspor blev blandt andet brugen af ord som "kult" og "sekt" i forbindelse med frikirker efterfølgende diskuteret. Én kommenterede spørgende: "Er abortmodstand definitionen på en sekt?". En anden: "Skræmmende at se Pinsekirken kan få landets magthavere i tale til en privat sammenkomst."



Mens en tredje skrev:



"Politikere skal netop ikke kun mødes med folk, de har noget til fælles med. Det fede ved et frit demokrati som i Danmark er jo netop, at politikere og andre med forskellige opfattelser kan mødes og høre hinandens holdninger."



Til Ekstra Bladet forklarer Mikael Wandt Laursen, generalsekretær i FrikirkeNet, om baggrunden for middagen, og at der "blandt andet blev talt om ungdommens mistrivsel".



Nye isbjørne kan leve uden is



Morgensamling forlader et omdiskuteret middagsbord og runder af et helt andet sted, nemlig Sydøstgrønland. Her har forskere fundet en ny population af isbjørne, og for os, der ikke ved meget om den slags, bliver det hos videnskab.dk forklaret, at det er en meget stor nyhed. For de nye isbjørne formår åbenbart at leve uden at være afhængige af havis - som bekendt jo desværre er ved at være en mangelvare på grund af klimaforandringer.



De fleste isbjørne, som man kender dem, går mange, mange kilometer om dagen over havisen for at finde mad. Men de nye isbjørne kan altså supplere livet på havisen med et liv på ferskvand, hvor de flyder på fjordene.



Således opløftet går morgensamling på weekend. Vi vender tilbage igen på mandag.