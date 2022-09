Muslimsk pilgrim arresteret for forsøg på at frelse dronning Elizabeth

Det er ikke kun i den kristne verden, at der bedes for dronning Elizabeth II, som indtil sin død var overhoved for den anglikanske kirke. Det viser en video, der florerer på de sociale medier i Saudi-Arabien. På videoen ses en yemenitisk mand i den store moské i den hellige by Mekka, hvor han holder et stort banner med ordene:

“Umrah (pilgrimsrejse, red.) for dronning Elizabeth II’s sjæl. Vi beder Gud acceptere hende i himmelen og blandt de retskafne.”