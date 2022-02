Muslimsk sjælesørger: Muslimske begravelsesritualer bør tilpasses danske forhold

En 27-årig muslimsk mand med palæstinensiske rødder, der er født og opvokset i Danmark, mister sin mor i oktober 2016. Ved begravelsen, som foregår i Danmark på traditionel muslimsk vis, oplever manden, at det hele foregår meget hektisk, og undervejs i forløbet føler han sig tilsidesat og mangler ro og tid til at sørge og tage afsked med sin mor. Da kisten efter den rituelle afvaskning af liget, ligpåklædningen og den korte begravelsesbøn skal bæres ud til graven, strømmer en masse mænd, som den unge mand, knap nok kender, til for at hjælpe med at bære kisten eller røre ved den.