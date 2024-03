Norske kirker fremhæves som mulige terrormål i påsken

Selvom der ikke er konkrete terrorplaner mod kirker i Norge, advarer sikkerhedstjenesten PST nu om, at de kan blive ofre for angreb i påsken.

Det oplyser Politidirektoratet i Norge i en pressemeddelelse.

Terrortruslen i Norge er uændret, men fordi mange mennesker samles i norske kirker i løbet af denne uge, er det nødvendigt at fremhæve netop kirkerne som mulige terrormål, fortæller sikkerhedstjenesten til nyhedsbureauet NTB.

Det norske politi, der ellers som udgangspunkt ikke bærer våben, har på baggrund af PST’s vurdering besluttet at udstyre politibetjente med våben under den kristne højtid for at forberede sig på mulige angreb.

“Påsken er en tid, der samler mange mennesker til forskellige arrangementer i trossamfund. Der er tale om en forebyggende og tryghedsskabende indsats, der er med til at styrke beredskabet ved at sikre øget effektivitet og hurtighed i indsatsen fra politiet i hele landet,” siger politidirektør Tone Vangen i pressemeddelelsen.

Politiet vil være mere synligt i påsken, men landets kristne menigheder opfordres til at fejre højtiden, som de normalt ville. Formanden for det norske kirkeråd Ingrid Vad Nilsen er ikke da heller ikke bekymret. Hun siger til Vårt Land, at de vil gå “frimodigt” til gudstjenesterne.

Politisk leder af Kristelig Folkeparti, Olaug Bollestad, mener dog, at det er “trist og ufatteligt”, at PST nu omtaler kirker som mulige terrormål. Hun er dog tilfreds med politiets reaktion.

“Nu hvor bevæbningen er sat i værk, har jeg fuld tillid til politiets beslutning for at forebygge og holde befolkningen tryg,” siger hun til NRK.