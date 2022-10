Nu begynder stor konkurrence: Hvad er din kirkes bedste initiativ?

Her på siden kan man læse om børn, der besøger ældre på plejecenter i Lemvig. Det er på alle måder et fremragende eksempel på, hvad kirken kan. KFUM i Lemvig står for et møde mellem to generationer, som begge parter har gavn af. Det giver de ældre på plejecentret noget at stå op til, som en kilde formulerer det i artiklen.

Optimalt får de yngste også noget ud af det. De får en berøring med den ældre generation, som de måske ikke er vant til at have. Måske giver de ældre børnene en gammel vending, en sang eller en bøn med på vejen.