Ny generalsekretær i Kirkenes Verdensråd vil stå på de undertryktes side

Den store tværkirkelige organisation Kirkenes Verdensråd har i over to år udskudt valget af en ny generalsekretær på grund af corona, men nu er det slut med at vente for de to kandidater, der har været opstillede til posten siden slutningen af 2019.

Valget fandt i fredags på sydafrikanske Jerry Pillay, der efterfølgende fortalte, at han følte sig kaldet til posten, som han tiltræder i stedet for sin nuværende stilling som dekan på fakultetet for teologi og religion ved University of Pretoria i Sydafrika.