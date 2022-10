Sognepræst Jørgen Samsing Bendixen er den fjerde kandidat, der melder sig i kampen om at blive Fyns nye biskop

Ny kandidat til Fyns bispevalg: Det vigtigste, vi gør i kirken, er at gå ud ad døren

Hvad vil præcist ændre sig, hvis man vælger dig som biskop over Fyens Stift?

Man vil få en biskop, som vil forsøge at sætte ganske særligt fokus på samvirket mellem de gejstlige og de folkevalgte. Jeg er optaget af, at det er en folkekirke, vi har, og at folkekirken er forankret i det folkelige demokrati lokalt og i staten.