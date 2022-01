Nye anbefalinger: Fjern arealkrav i kirker

Loftet over, hvor mange deltagere der må samles ved gudstjenester og kirkelige arrangementer, ser ud til at forsvinde, hvis Folketingets epidemiudvalg følger Epidemikommissionens anbefalinger.

Ifølge Kristeligt Dagblads oplysninger anbefaler kommissionen at fjerne det arealkrav, som blev indført kort før jul, som har betydet, at der kun må samles en pr. fire kvadratmeter for stående, og to for siddende.

Dermed er der udsigt til, at arealkravene for folkekirken og andre trossamfund forsvinder fra på søndag den 16. januar.

Folketingets partier mødes senere i dag for at diskutere Epidemikommissionens anbefalinger.

Opdateres...