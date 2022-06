Nye mails afslører, at biskop fulgte overgrebssag tæt

Biskop Peter Skov-Jakobsen var dybt engageret i sagen om en kirkemedarbejder i Københavns Domkirke, der var anklaget for at have krænket en mindreårig dreng seksuelt i 1990’erne. Det viser nye mails, der er lagt frem, og som tegner et tydeligere billede af forløbet:

Offeret har tidligere til Berlingske fortalt, at kirkemedarbejderen i 1990'erne onanerede nøgen foran ham, berørte ham på kønsdelene og forsøgte at onanere på han, ligesom offeret siger, at han sov nøgen sammen med domkirkens ansatte og så pornofilm med ham på dennes initiativ.