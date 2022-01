Nye svagheder, fornyelse og et ændret syn på Kirkeministeriet: Her er seks dybe spor, som pandemien har sat i folkekirken

Snart falder de sidste restriktioner for trossamfund. Den danske folkekirke er en helt anden kirke i dag, end den var for to år siden, umiddelbart før corona-pandemien ramte landet. Især er folkekirken blevet klogere på sin egen berettigelse og på sine strukturelle svagheder, vurderer lektor emeritus Hans Raun Iversen