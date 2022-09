Nyt i sag om sognepræst Flemming Pless: Dommer har indgivet sin redegørelse til Kirkeministeriet

Ringer man til Kirkeministeriet for at spørge ind til sagen om den københavnske sognepræst Flemming Pless, får man at vide, at "hvis" der er en sag, så kan hverken den ene eller den anden og slet ikke kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) udtale sig om den. For "hvis" der er en sag, er det en personalesag, og disse er i sagens natur fortrolige.

Spørgsmålet om der overhovedet findes en sag, kan imidlertid nemt besvares. Sidste år inden sommerferien indgav fem kvinder en klage mod Flemming Pless, der er sognepræst i Christians Kirke i København.