Et flertal i Folketinget ønsker en lov, der sikrer ungdomsorganisationer såsom DSU, Rød Grøn Ungdom og Red Barnet Ungdom ret til at tale med elever på ungdomsuddannelser. Men så er der det med småt. Et par formuleringer i bemærkningerne til loven har således vakt opsigt og bekymring på vegne af religiøse ungdomsorganisationer – de får nemlig ikke adgang til landets gymnasier, hvis de er forkyndende.

Og hvad betyder forkyndende så ifølge lovforslaget fra Børne- og Undervisningsministeriet?