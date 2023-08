Omstridt dansk religiøs bevægelse afvist i Australien: Påstår at blive beskyldt for ”eksorcisme på børn”

Bevægelsen blev kendt og kritiseret herhjemme for at udføre dæmonuddrivelser på børn ned til 15 år.

Nu viser det sig, at den religiøse bevægelse The Last Reformation, som er stiftet af Torben Søndergaard, har haft planer om at holde en række arrangementer arrangementer i Australien. Men det bliver alligevel ikke til noget.

Bevægelsen ville holde et såkaldt “Kickstart”-arrangement på en skole i byen Brisbane, men det gjorde flere borgere bekymrede. Det australske undervisningsministerium fortæller mediet Yahoo News, at bevægelsen ikke har fået tilladelse til at holde arrangementet på skolen.

Ifølge The Last Reformation selv udsættes den for “angreb og forfølgelse”. På hjemmesiden, hvor bevægelsens arrangementer blev annonceret, skriver den, at den har modtaget “falske klager og beskyldninger” om at være “farlig for børn” og at foretage “dæmonuddrivelse på børn”.

Nogle af disse påstande skulle ifølge bevægelsen stamme fra den australske avis The Courier Mail, som har skrevet om de planlagte arrangementer.

Og nu er resten af arrangementerne i Australien aflyst. Jón Bjarnastein, som optræder i videoer med Torben Søndergaard på Youtube, skulle have stået i spidsen for arrangementerne, men det lykkedes ikke ham og familien at få visa i Australien, skriver kirken.

I TV 2-dokumentaren “Guds bedste børn” fra 2019 kunne man på optagelser blandt andet se, hvordan Torben Søndergaard som prædikant – ifølge ham selv – drev dæmoner ud af børn ned til 15-årsalderen, mens yngre børn så på.

Efter at dokumentaren var blevet sendt, fik han og bevægelsen stor kritik fra blandt andre Børns Vilkår og Red Barnet. Selv påstod han i en timelang video på Youtube, at han var udsat for religiøs forfølgelse i Danmark. Udsendelsen fik ham desuden til at klage over TV 2 til Pressenævnet. Der gik dog ikke lang tid, før han besluttede at forlade Thy i Nordjylland, hvor bevægelsen dengang havde hovedsæde, og søge asyl i USA. Torben Søndergaard, som er udlært bager, har tidligere fortalt, at The Last Reformation skulle have titusindvis af følgere over hele verden.

I juni 2022 blev han så fængslet for at skulle have smuglet våben fra Mexico til USA. Det oplyste han i et opslag på Facebook, hvor han samtidig afviste anklagen.

Flere danske religiøse grupper eller prædikanter har forladt Danmark, fordi de efter eget udsagn skulle være religiøst forfulgte. I 2013 blev den danske prædikant og stifter af den kristne gruppe Evangelist, Christian Hedegaard, som Torben Søndergaard i øvrigt tidligere har samarbejdet med, dømt for at have brudt loven om sundhedsfaglig virksomhed ved at udøve kvaksalveri. Han forlod siden Danmark for at drive en kirke i USA.

Et andet eksempel er Faderhuset, som har slået rod i Tjekkiet, og som igen er kommet i mediernes søgelys, efter at frikirken er blevet anklaget for psykisk og fysisk vold mod medlemmer.