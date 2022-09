Omstridt plan om tvangsoversatte prædikener er tilsyneladende droppet

Der er ikke flertal for forslaget om, at trossamfund skal tvinges til at oversætte og tilgængeliggøre deres ikke-danske prædikener, ligesom det ikke er at finde i regeringens seneste lovprogram

Landets ikke-dansksprogede trossamfund har længe ventet på en lov fra den socialdemokratiske regering, som efterhånden ser ud til at måtte droppes.

Der er stadig ikke flertal for forslaget om, at trossamfund skal oversætte og tilgængeliggøre samtlige ikke-danske prædikener, ligesom det ikke er at finde i regeringens seneste lovprogram. Det skriver Altinget.dk.

Forslaget stammer fra 2019, hvor Socialdemokratiet afgav et valgløfte, der lød, at alle udenlandske prædikener i fremtiden ville skulle oversættes til dansk.

Formålet var ifølge regeringen at bekæmpe radikal islam og imamer, der prædiker død over jøder og homoseksuelle.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men man er aldrig nået til at formulere et egentligt lovforslag, og ideen er blevet kritiseret både i Danmark og internationalt, da det ville mistænkeliggøre alle ikke-dansktalende trossamfund og samtidig betyde en øget arbejdsbyrde.

Derudover har flere jurister her i Kristeligt Dagblad vurderet, at forslaget ville være i strid med adskillige internationale konventioner.

”Det ville være en forskelsbehandling på grund af sprog og dermed i strid med forbuddet mod diskriminering, fordi loven ville kræve en særlig handling af de trossamfund, der ikke benytter sig af dansk, mens de dansktalende trossamfund ikke bliver pålagt at indsende dokumentation om deres prædikener eller forkyndelser,” sagde Anne Lise Kjær, lektor fra det juridiske fakultet på Københavns Universitet, som blandt andet har forsket i sproglige menneskerettigheder.

Ligeledes har flere af folkekirkens biskopper kritiseret det bebudede lovforslag.

Adspurgt om, hvorvidt regeringen vil arbejde videre med forslaget om tvangsoversættelser, svarer kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) på mail til Altinget.dk:

”Regeringen ønsker fortsat at skabe større åbenhed om religiøse forkynderes prædikener i Danmark. Det er vigtigt, at religiøse forkyndere skal være medspillere og ikke modspillere i integrationen. At de anerkender de grundlæggende værdier om demokrati, lighed og frihed. Det arbejder regeringen stadig for.”