Hvis folkekirken virkelig vil spare på el og varme, skal den vinterlukke nogle af de kirker, hvor der er lav aktivitet, siger eksperter. Biskop bakker op om at lukke kirker, hvis initiativet kommer fra provstierne selv

Opfordring: Luk kirker for vinteren og spar penge

Folkekirken skal spare på energien ligesom alle andre offentlige institutioner, og derfor sendte Kirkeministeriet for nylig en opfordring ud til alle sogne med instrukser om, hvordan de det næste halve år kan reducere el- og varmeregningerne.

Her hedder det blandt andet, at termostaten skal skrues ned til 19 grader, samt at al "unødvendig belysning" indenfor og udenfor skal slukkes. Meget af den belysning, man i dag finder ved landets folkekirker, er imidlertid led-pærer, som i forvejen er en meget energieffektiv lyskilde. Så hvis man virkelig vil spare på energien, skal man tage nogle mere drastiske midler i brug, forklarer folkekirkens varme-, energi- og klimakonsulent, Poul Klenz Larsen.