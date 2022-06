Opfordring til biskopper: Undersøg omfang af krænkelser

Ti biskopper og Landsforeningen af Menighedsråd er gået sammen om at erklære, at krænkende handlinger i folkekirken er uacceptable. Erklæringen falder i kølvandet på flere sager om krænkelser, senest i Vor Frue Kirke i København, men kommer ifølge biskop i Ribe Stift Elof Westergaard ikke på grund af sagen.

“Det er blevet et stort diskussionsemne, og det har været tydeligt af omtalen, at der har været brug for, at vi tydeliggør, at krænkelser er no-go - og at vise, at vi allerede har taget redskaber i brug,” siger Elof Westergaard.