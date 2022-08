Regeringen vil undersøge muligheden for totalforbud af religiøse markører i grundskolen. Absurd og udtryk for manglende forståelse for det individuelle trosliv, lyder kritikken

Det skal være forbudt for piger at have muslimske tørklæder på i skolen, og hvis det er nødvendigt for at lave en lov, der ikke diskriminerer, bør alle religiøse symboler forbydes i grundskolen.

Sådan lyder en af ni anbefalinger fra en kommission, der på vegne af regeringen har set på, hvordan piger og kvinder fra indvandrermiljøer bedre kan understøttes i og få mulighed for at bestemme over eget liv.