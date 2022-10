En gruppe af gamle øboere, menighedsrådsmedlemmer og nytilflyttere på Femø er grunden til, at over 100 grave, som ellers skulle ryddes, nu bliver bevaret. Tiltaget er med i Kristeligt Dagblads initiativkonkurrence

Kan et gravsted blive for gammelt? Ja, på en måde, for de efterladte skal betale et vist beløb for at bevare det. Og når gravstedets vedligehold ikke længere bliver betalt og fredningstiden løber ud, kategoriseres gravstedet som hjemfaldent.

Det var omkring 100 af disse hjemfaldne grave, som ø-guide Annelise Svensson stod og kiggede bekymret på en efterårsdag i 2020.