Patriark i russisk kirke: Vesten prøver at skabe splid mellem Ukraine og Rusland

Hvor lederen af den russisk-ortodokse kirke, patriark Kirill af Moskva, tidligere har forholdt sig forholdsvis nedtonet til krigen i Ukraine, er han i de senere dage kommet med nogle markante udtalelser. Indadtil om baggrunden for konfliktens begyndelse i 2014 specifikt i Donbass-regionen i det østlige Ukraine og udadtil nu også om konflikten som helhed.

Det sidste er sket i et brev til den fungerende generalsekretær for Kirkernes Verdensråd, Ioann Sauca, som havde opfordret Kirill til at bruge sin indflydelse til at appellere til “myndighederne” i Rusland om at “standse denne krig, blodsudgydelserne og lidelsen og gøre forsøg på at skabe fred gennem dialog og forhandlinger”. Sauca henviser i sit brev til de talrige opfordringer, han modtager fra alle dele af verden til at sende en sådan appel til Kirill, og hans brev er således at forstå som udtryk for et ønske, der deles af mange.