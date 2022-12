Pave Benedikt vil blive husket for sin rolle i en strid med muslimske ledere. Men det er ikke helt fair – han efterlader sig en overset arv

En af de begivenheder, som pave Benedikt vil blive husket for, er hans forelæsning på universitetet i tyske Regensburg den 12. september 2006. Han citerede her en kilde fra 1300-tallet for et islamkritisk udsagn:

“Vis mig, hvad Muhammed har bragt, som var nyt, og du vil kun finde onde og umenneskelige ting såsom befaling om at sprede den tro, som han forkyndte, med sværdet,” lød Benedikts citat fra kejser Manuel II, som var en af de sidste kristne herskere i Konstantinopel, før ottomanerne overtog byen i 1453.