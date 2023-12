Pave Frans er begyndt at planlægge sin begravelse. Og den skal være anderledes end andre pavers

Når pave Frans en dag skal begraves, skal det ikke foregå på samme måde som ved andre pavers begravelser.

Det har han fortalt i et interview med det mexicanske medie N+.

I løbet af de seneste 100 år er alle paver blevet begravet i Vatikanet. Men modsat dem har pave Frans planlagt at blive begravet i Rom og nærmere specifikt i hovedstadens største mariakirke, Basilika Santa Maria Maggiore.

Det er første gang, at paven fortæller om planerne for sin egen begravelse. Men udmeldingen er ikke overraskende, mener Andreas Rude, der er lektor på det katolske Niels Steensens Gymnasium i København og kirkeanalytiker i Kristeligt Dagblad.

Artiklen fortsætter under annoncen

"Pave Frans vil gerne afmystificere og tale lige ud af posen. Og så er han generelt også en meget praktisk mand, så i den forstand er det ikke så overraskende,” siger han.

I løbet af det seneste år har pave Frans været ind og ud af hospitalet med både akut bronkitis, tarmbrok og så bronkitis igen. I interviewet med det mexicanske medie understreger han dog, at han nu er i bedring.

“Men med sine 87 år har han trods alt ikke statistikken med sig, og begravelsesplanerne kan hurtigt blive relevante. Han vil gerne komme spekulationer om sin død i forkøbet, så det ikke skal fylde så meget den sidste tid,” vurderer Andreas Rude.

I basilikaen Santa Maria Maggiore, hvor pave Frans planlægger at blive begravet, ligger fem tidligere paver allerede begravet. At han vælger ikke at blive begravet i Peterskirken, er derfor ikke revolutionerende, mener Andreas Rude. Men det skal alligevel ses som et stærkt symbol.

“Jomfru Maria, som kirken er opkaldt efter, har en meget stærk position i folkelig fromhed. Hun er Jesu mor, men også kirkens mor, og hun er den mor, katolikkerne går til. Det gælder også for pave Frans, hvis mariafromhed altid har været meget synlig. Det er naturligt for ham at inddrage Maria,” siger Andreas Rude.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men valget om at blive begravet i Roms største mariakirke er ikke kun et tilvalg. Det er også et fravalg af de ritualer, der er forbundet med pavebegravelser i Peterskirken, vurderer Andreas Rude:

“Der kunne godt ligge en gedulgt kritik af den måde, pavedømmet har udviklet sig på. Pave Frans vil gerne tage afstand til forestillingen om paven som en enevældig monark. Han mener, at al den pomp og pragt, der følger med paveembedet, skygger for noget vigtigere: Troen."

Ud over ikke at ville begraves i Peterskirken som de seneste andre paver, ønsker pave Frans også at "simplificere" de ritualer, som ved begravelser af paver er noget omfangsrige. Eksempelvis bliver paver typisk begravet i tre kister inde i hinanden.

Hvilke ritualer, pave Frans ønsker at forsimple, har han ikke udspecificeret.

“Men han er også klar over, at han som leder af den katolske kirke skal have en offentlig profil. Derfor skal vi nok få en flot pavebegravelse, selvom den bliver mere simpel," vurderer Andreas Rude.