Paven i ny udtalelse om kønsskifte: “En fristelse til at gøre sig selv til Gud”

Det køn, man er født som, er en “uigenkaldelig gave” fra Gud, som man ikke bør lave om på. Mennesker, der skifter køn, forsøger “at gøre sig selv til Gud”.

Sådan står der i et nyt 20 sider langt dokument, som Vatikanet offentliggjorde i mandags. I dokumentet, som er godkendt af pave Frans, bliver kønsskifte beskrevet som en krænkelse af menneskers værdighed. Det skriver The New York Times.

Dokumentet er tiltænkt som et samlet svar på den katolske kirkes syn på menneskers værdighed og integritet og berører blandt andet emner som krig, køn, kvinder, fattigdom og flygtninge. Og særligt udtalelsen om kirkens syn på kønsskifte har både forvirret og forarget personer fra katolske lgbt-miljøer.

Til nyhedsbureauet AP siger den amerikanske, katolske og transkønnede mand Maxwell Kuzma, at dokumentet er “sårende over for lgbt-miljøet”.

“Vi har set den omsorg og kærlighed, som pave Frans personligt har vist over for transkønnede, men det her dokument formår ikke at udvise respekt, kærlighed og støtte,” siger han.

I The New York Times stemmer Francis DeBernardo i. Han er direktør i den amerikanske kirke New Ways Ministry, der støtter lgbt-personer. Han siger, at dokumentet viser "en chokerende mangel på bevidsthed om transkønnede og nonbinæres liv".

Men der er sådan set intet bemærkelsesværdigt ved det nye dokument, siger Jakob Egeris Thorsen, der er lektor ved afdeling for teologi på Aarhus Universitet og selv katolik. For dokumentet bekræfter bare det syn på køn, som den katolske kirke altid har haft.

“Grundlæggende står der, at den katolske kirkes syn på køn er, at mennesket er skabt i guds billede som mand og kvinde. Mennesker, der lider af kønsdysfori [uoverensstemmelse mellem biologisk køn og kønsidentitet], er mennesker, der har nogle udfordringer. Men at de har den lidelse, gør ifølge dokumentet ikke deres opfattelse af deres eget køn korrekt,” siger Jakob Egeris Thorsen, der er lektor ved afdeling for teologi på Aarhus Universitet.

Når dokumentet alligevel forvirrer nogle, skyldes det, at pave Frans i de seneste år har forsøgt at imødekomme dem, der mener, at den katolske kirke bør være mere inkluderende over for seksuelle minoriteter.

Det er eksempelvis kun få måneder siden, at pave Frans kom med to andre udtalelser om køn og seksuelle minoriteter. I december 2023 underskrev han et dokument, der eksplicit sagde, at det var muligt for par af samme køn at blive velsignet i den katolske kirke, og i november 2023, at transkønnede kunne blive voksendøbt og være gudforældre.

“De store dele af kirken, der ønsker reformer på de her områder, er paven kommet rigtig meget i møde. Endda så meget, at der er en konservativ fløj, som er misfornøjet,” siger Jakob Egeris Thorsen.

Men med det nye dokument, mener nogle, at kirken går et skridt tilbage.

“Det kan for nogle virke bagvendt, at man kan fastholde, at aktiv homoseksualitet og kirurgisk kønsskifte er forkert, når man på andre punkter rækker ud til homoseksuelle og transkønnede. Men at række ud er for paven ikke det samme, som at det anses for at være rigtigt. Den katolske kirke skelner her populært sagt mellem synderen og synden, ” siger Jakob Egeris Thorsen.

For hvis man læser nøje efter i de tidligere udtalelser, der har kunnet give et indtryk af, at kirkens syn på blandt andet homoseksualitet og transkønnethed har ændret sig, kan man hurtigt finde ud af, at det ikke er tilfældet. Forståelsen har ikke ændret sig, men det har tilgangen.

“Eksempelvis er det ifølge paven ikke homoseksuelles parforhold som sådan, der kan velsignes, men de homoseksuelle som mennesker og den situation, de står i. Det er skelnen, som nemt åbner for misforståelser, men det er pavens forsøg på at balancere mellem det nye og det gamle,” forklarer Jakob Egeris Thorsen.

Kønsskifte er ikke det eneste emne, som pave Frans i det nye dokument kalder krænkende over for menneskers integritet. Det gælder blandt andet også rugemoderskab, da barnet, ifølge Vatikanet, “blot bliver et middel, der underkastes andres vinding eller begær”.