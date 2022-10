Paven og Italiens nye premierminister er ikke kun på kollisionskurs

Giorgia Meloni og pave Frans repræsenterer to forskellige former for politisk populisme. Men når det drejer sig om katolsk identitet har de mere til fælles, end man skulle tro

Italiens nye premierminister, den 45-årige Giorgia Meloni fra Fratelli d’Italia (Italiens brødre), der leder centrum-højre-koalitionen, bliver ofte sammenlignet med Frankrigs Marine Le Pen og Ungarns Viktor Orbán. Som næsten alle konservative politikere i Italien er hun meget åben om sin katolske tro og yderst respektfuld i sin tilgang til pave Frans, omend hun også har givet udtryk for, at hun ikke altid forstår ham. I sin biografi fra 2021 skriver hun dog også, at hun en dag håber at møde ham, og at hun er sikker på, ”at hans store øjne og hans ligefremme ord vil få de ting, jeg ikke forstår, til at give mening.”

Dette ønske vil nu meget snart gå i opfyldelse, for det er almindelig praksis, at enhver italiensk regeringsleder mødes med paven i Vatikanet kort tid efter tiltrædelsen. Det bliver også et spændende møde, for mens Meloni står for en klar indvandringskritisk linje, befinder paven sig på den modsatte fløj og advarede i sin seneste rundskrivelse fra 2020 med det sigende navn "Fratelli Tutti" (vi er alle brødre) mod ”en nærsynet, ekstremistisk, fornærmet og aggressiv nationalisme”. I den forstand kan man sige, at de to repræsenterer to diametralt modsatte former for populisme, hvor Meloni er bannerfører for nationalkonservativ chauvinisme, mens paven står for en global og social linje.