Prædiken talte mere til fantasi end til hjerte

Søndag aften er for mange ugens første hverdagsaften. Bor man i nærheden af Odense, har man imidlertid også mulighed for at gøre aftenen til en højtidsstund i Gråbrødre Klosterkirke, hvor der holdes gudstjeneste kl. 17.



Sognepræst Ulrik Andersen tager imod i døren, og i kirkerummet går snakken livligt blandt de fremmødte kirkegængere. Man mærker, at her er en menighed, som kender hinanden og deres præst og er glade for at komme her.

Menighedens ældste følges på plads af en venlig kirkegænger, og kirketjeneren rækker hende et glas vand. Mit humør er steget, da bedeslagene lyder, og den unge kvinde foran mig nikker ni gange i takt – jo, hun har været her før.