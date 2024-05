Præst: Nogle pårørende slår knuder på sig selv, når de skal forsøge at leve op til afdødes krav

Der er hyppig debat om begravelser og bedemænd, og nu peger en sognepræst på, at man kan komme til at gøre de efterladte en bjørnetjeneste, hvis den døende er for ambitiøs med sine ønsker til, hvordan afskeden skal se ud