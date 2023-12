Præst sætter undervisning af konfirmander på pause efter uroligheder og en politianmeldelse

Sognepræst Poul Asger Beck har haft vanskeligt ved at holde styr på børnene fra 7. klasse i Vridsted ved Skive.

Så vanskeligt, at han har været nødt til at sætte konfirmationsforberedelserne i præsteboligen på pause indtil det nye år. Det skriver Skive Folkeblad.

Med til historien hører, at en mand med tilknytning til en af kirkerne i Vestfjends Pastorat er blevet politianmeldt for omtrent en måned siden. Den forurettede er en 13-årig dreng. Det fortæller vicepolitiinspektør i Viborg, Christian Toftemark, til avisen.

Den kirkebogsførende sognepræst i de fem kirker i Vestfjends Pastorat, Poul Asger Beck, vil ikke udtale sig om sagen, men det vil biskop i Viborg Stift, Henrik Stubkjær, som bekræfter over for Skive Folkeblad, at forberedelserne til konfirmationerne er aflyst indtil nytår.

Han fortæller, at udfordringen med urolige elever til konfirmationsforberedelser ikke er forbeholdt dette ene pastorat, men han “tror”, at det er det eneste sted i stiftet, hvor man har måttet sætte forberedelserne på pause. Samtidig peger biskoppen på en forklaring.

“I forbindelse med den øgede inklusion i folkeskolen ser vi flere og flere støttepædagoger i skolen. Men vi har ikke på samme måde gjort brug af ekstra mandskab til konfirmationsforberedelse, og vi må erkende, at det kan være svært for en præst at styre en hel klasse alene,” siger Henrik Stubkjær til Skive Folkeblad.

Den midlertidige aflysning af forberedelserne får dog ikke nogen konsekvenser for eleverne, og det er fortsat planen, at konfirmationerne gennemføres til foråret. Biskoppen foreslår, at der for eksempel hentes en ekstra præst eller kirke- og kulturmedarbejder ind for at aflaste sognepræsten, når forberedelserne genoptages.

Sognepræst Poul Asger Beck ønsker ikke at udtale sig til Kristeligt Dagblad og henviser til biskop Henrik Stubkjær, som ikke er vendt tilbage på avisens henvendelse.