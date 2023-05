Præster fortæller om de værste begravelser: ”Livet gik fra det lyseste lys til det mest kulsorte mørke på to dage”

Som præst står man ofte ansigt til ansigt med døden. Hvad end den afdøde er død af naturlige årsager, sygdom, selvmord eller en ulykke, bisætter eller begraver folkekirkens præster hvert år over 47.000 mennesker. Efter debat i Kristeligt Dagblad fortæller fire præster mellem uddannelse og pension nu om at have døden som følgesvend