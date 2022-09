Der er over 1200 medlemmer i en lukket Facebook-gruppe, hvor præster ifølge TV 2 deler intime detaljer om sognebørn såsom dødsfald, konfirmanders tøj og diagnoser hos børn.

Det kan være direkte ulovligt at dele sådanne fortrolige oplysninger om sognebørn med kolleger, fordi det er et brud på tavshedspligten. Det mener retsteolog Kristine Garde. Hun mener, at det bør få konsekvenser for de pågældende præster: