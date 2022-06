Præster samler underskrifter: Tid til at forny vielsesritualet

En gruppe af præster foreslår, at vielsesritualet bliver det samme for både homo- og heteroseksuelle par. De må leve med det nuværende, mener professor

For ti år siden skabte vielser for par af samme køn i folkekirken stor debat, og nu ønsker en gruppe præster at ensarte vielser af par af samme køn med par af forskelligt køn. De seks præster har rejst forslaget i Præsteforeningens blad om et vejledende vielsesritual til alle vielser i kirken, hvor den enkelte præst skal have valgfrihed i forhold til tekstvalg og bønner.

Da kirkevielser for par af samme køn blev muligt, valgte de daværende biskopper at indføre et nyt vielsesritual, der kun bruges til disse vielser - og bevare det traditionelle ritual til vielser af par med forskelligt køn.