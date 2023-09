Præstesøn blev katolik som 66-årig: Jeg var overrasket over, at det kunne ske for mig i den alder

Sten Erik Løvgreen er præstesøn fra Bornholm og har det meste af sit arbejdsliv været ansat i folkekirken. Som 66-årig besluttede han at blive katolik – tilskyndet af et postkort fra Samarkand og en cd med rosenkransbønnen på tysk