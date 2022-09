Få uger inde i sit uddannelsesforløb blev en præstestuderende opfordret til at indstille sine studier:

”Det ikke er meningsfuldt (for den studerende, red.) at fortsætte på pastoralseminariet i indeværende semester,” kunne han læse i et brev fra uddannelsesleder Ulla Morre Bidstrup, som kirke.dk har fået tilsendt af den studerende, der ønsker at være anonym.