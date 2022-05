Prinsesse Isabellas konfirmationstøj taler ind i tidens trend. Skal man nødvendigvis være feminin som kvinde?

De kommende weekender kommer mange rundt i landet til at sidde i en kirke og se teenagere blive konfirmeret med et mere eller mindre rungende ”ja”. Og når man som gæst til en konfirmation i år lader blikket glide hen over de glade konfirmander, vil en større del af dem bære et par bukser frem for en kjole, end hvis samme blik gled over en gruppe konfirmander for 10 år siden.

Den tendens kunne også ses, da prinsesse Isabella blev konfirmeret: De kvindelige konfirmander vælger at blive konfirmeret i noget andet end den klassiske hvide kjole – eksempelvis et hvidt jakkesæt eller en buksedragt.